Francesco Facchinetti come Povia, ma l’errore nel post è clamoroso – FOTO (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Francesco Facchinetti si è lasciato andare a un lungo sfogo su Instagram. Il discorso sembrava anche filare peccato per un errore che non è passato inosservato. Il dj e figlio… Questo articolo Francesco Facchinetti come Povia, ma l’errore nel post è clamoroso – FOTO è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 28 ottobre 2020)si è lasciato andare a un lungo sfogo su Instagram. Il discorso sembrava anche filare peccato per un errore che non è passato inosservato. Il dj e figlio… Questo articolo, ma l’errore nelè stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

zazoomblog : Francesco Facchinetti furioso con il governo: “Cosa cao dobbiamo fare? Non ci sto capendo più nulla” - #Francesco… - Italia_Notizie : Francesco Facchinetti furioso con il governo: “Cosa ca**o dobbiamo fare? Non ci sto capendo più nulla” - ilfattovideo : Francesco Facchinetti furioso con il governo: “Cosa ca**o dobbiamo fare? Non ci sto capendo più nulla” - clikservernet : Francesco Facchinetti furioso con il governo: “Cosa ca**o dobbiamo fare? Non ci sto capendo più nulla” - Noovyis : (Francesco Facchinetti furioso con il governo: “Cosa ca**o dobbiamo fare? Non ci sto capendo più nulla”) Playhitmu… -