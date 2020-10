FOTO | VIDEO | A Roma la manifestazione contro lo stop all’aborto terapeutico in Polonia

Leggi su dire

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – “Forzare la gravidanza è violenza di Stato sulle donne“, “Combattete il virus non le donne”, “Il corpo è mio e lo gestisco io”: questi alcuni dei cartelli e degli slogan mostrati oggi a Roma, nel corso di una marcia dalla sede del consolato di via San Valentino a quella dell’ambasciata, in via Rubens, per dire “no” alla legge che in Polonia vieta l’aborto.