Forza Nuova in piazza E Roma brucia ancora

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tiziana Paolocci "Libertà, libertà" e "Dimissioni". È iniziato con slogan e cartelloni l'ennesimo corteo organizzato per protestare contro i nuovi provvedimenti per il contenimento dell'epidemia da coronavirus «Libertà, libertà» e «Dimissioni». È iniziato con slogan e cartelloni l'ennesimo corteo organizzato per protestare contro i nuovi provvedimenti per il contenimento dell'epidemia da coronavirus. Ed è finito, come sempre, con incendi, bombe carta, lancio di pietre e bottiglie contro le forze dell'ordine. Ieri pomeriggio la manifestazione partita dadaCavour, a, ha incontrato i gruppi non autorizzati di, con esponenti incappucciati, che si erano dati appuntamento a ...