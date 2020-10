Forte calo del mercato americano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – Giornata di forti vendite anche a Wall Street come sulle Borse europee. I listini azionari mondiali sono piegati dai timori di nuovi lockdown generali ispirando così un sell-off su tutti mercati. Sulle prime rilevazioni, Forte calo del Dow Jones (-1,84%), che ha toccato 27.463 punti, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l’S&P-500, che si ferma a 3.391 punti, ritracciando dell’1,87%. In netto peggioramento il Nasdaq 100 (-2,06%); con analoga direzione, pessimo l’S&P 100 (-1,94%). In discesa a Wall Street tutti i comparti dell’S&P 500. Nel listino, i settori energia (-2,64%), informatica (-2,38%) e telecomunicazioni (-2,27%) sono stati tra i più venduti. Giornata ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – Giornata di forti vendite anche a Wall Street come sulle Borse europee. I listini azionari mondiali sono piegati dai timori di nuovi lockdown generali ispirando così un sell-off su tutti mercati. Sulle prime rilevazioni,del Dow Jones (-1,84%), che ha toccato 27.463 punti, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l’S&P-500, che si ferma a 3.391 punti, ritracciando dell’1,87%. In netto peggioramento il Nasdaq 100 (-2,06%); con analoga direzione, pessimo l’S&P 100 (-1,94%). In discesa a Wall Street tutti i comparti dell’S&P 500. Nel listino, i settori energia (-2,64%), informatica (-2,38%) e telecomunicazioni (-2,27%) sono stati tra i più venduti. Giornata ...

Ultime Notizie dalla rete : Forte calo Borsa: si profila avvio in forte calo per Europa, giu' anche il petrolio Il Sole 24 ORE Fca-Psa, la sfida Covid impone il taglio dell’extra-dividendo per i soci: volano i ricavi in nord America

La modifica all’accordo per avere maggiore liquidità a disposizione. I dubbi su un extra dividendo da 500 milioni per i soci dei due gruppi tra le opzioni del board. Utile netto a 1,2 miliardi nel ter ...

Wall Street: Dow Jones apre in forte calo (-2%), giu' anche il Nasdaq (RCO)

