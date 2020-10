Formazioni ufficiali Genoa-Catanzaro | Coppa Italia 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ledi, match valido per il terzo turno della. Cinque risultati utili consecutivi per gli ospiti, capaci peraltro di estromettere dalla competizione il Chievo Verona. Un solo punto invece nelle ultime tre per il, che resta comunque ampiamente favorito per il passaggio del turno e per un posto contro la Sampdoria al quarto turno. Calcio d’inizio alle ore 17 di mercoledì 28 ottobre. LE: Marchetti, Biraschi, Masiello, Criscito, Cziborra, Lerager, Radovanovic, Zajc, Parigini, Scamacca, Destro: Di Gennaro, Riccardi, Fazio, Martinelli, Casoli, ...