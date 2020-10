Fontana “Non ci sono presupposti per lockdown” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Fontana è categorico: “Per ora non ci sono le condizioni per il blocco completo della Lombardia. Noi avevamo emesso un’ordinanza che cercava di salvaguardare tutte le esigenze. Adesso la stretta del governo cambia le cose e staremo a vedere l’evoluzione. Credo che tutte le decisioni debbano essere prese sentendo il parere degli scienziati, di cui mi fido. Non ho pregiudizi su quello che dovrò fare a seconda dei giudizi scientifici. Ma non dimentichiamo che un eventuale lockdown è competenza del Governo”. Così si è espresso il governatore della Lombardia parlando ai microfoni di Rainews 24: “Io ho fatto delle ordinanze che vanno nella direzione di ridurre la socialità, le possibilità di contatto tra la gente, per bloccare i ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020)è categorico: “Per ora non cile condizioni per il blocco completo della Lombardia. Noi avevamo emesso un’ordinanza che cercava di salvaguardare tutte le esigenze. Adesso la stretta del governo cambia le cose e staremo a vedere l’evoluzione. Credo che tutte le decisioni debbano essere prese sentendo il parere degli scienziati, di cui mi fido. Non ho pregiudizi su quello che dovrò fare a seconda dei giudizi scientifici. Ma non dimentichiamo che un eventuale lockdown è competenza del Governo”. Così si è espresso il governatore della Lombardia parlando ai microfoni di Rainews 24: “Io ho fatto delle ordinanze che vanno nella direzione di ridurre la socialità, le possibilità di contatto tra la gente, per bloccare i ...

