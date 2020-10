Fondazione Crt, nel 2021 erogazioni stabili a quota 50 milioni (Di mercoledì 28 ottobre 2020) TORINO (ITALPRESS) – Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione CRT ha approvato all'unanimità il Documento Programmatico Previsionale (DPP) 2021 che, con una stima prudenziale di oltre 50 milioni di euro, mantiene sostanzialmente stabili le risorse disponibili per l'attività del prossimo anno a sostegno del Terzo Settore e delle realtà non profit nei campi dell'arte, della cultura, della ricerca, del welfare, dell'ambiente e dell'innovazione in Piemonte e Valle d'Aosta. In particolare, circa 18 milioni di euro saranno messi in campo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, le mostre e le iniziative culturali; oltre 16 milioni per le attività scientifiche e tecnologiche, la formazione del capitale umano fin dai primi anni di scuola e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) TORINO (ITALPRESS) – Il Consiglio di Indirizzo dellaCRT ha approvato all'unanimità il Documento Programmatico Previsionale (DPP)che, con una stima prudenziale di oltre 50di euro, mantiene sostanzialmentele risorse disponibili per l'attività del prossimo anno a sostegno del Terzo Settore e delle realtà non profit nei campi dell'arte, della cultura, della ricerca, del welfare, dell'ambiente e dell'innovazione in Piemonte e Valle d'Aosta. In particolare, circa 18di euro saranno messi in campo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, le mostre e le iniziative culturali; oltre 16per le attività scientifiche e tecnologiche, la formazione del capitale umano fin dai primi anni di scuola e ...

