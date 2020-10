Focus sugli ETF 28 ottobre 2020

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – Salgono sul podio della settimana l’ETF gestito da Deutsche Bank, composto dai titoli quotati sul mercato azionario vietnamita, e l’ETF di Lyxor, che offre un’esaustiva rappresentazione del mercato azionario indonesiano, composto da 24 titoli. Hanno registrato la peggiore performance nella settimana l’ETF gestito da Lyxor, costituito dalle più grandi società europee del settore tecnologico, e l’ETF emesso da Lyxor, che misura la performance delle 20 azioni Turche con la maggiore capitalizzazione e liquidità. Hanno mosso i maggiori volumi di scambi l’ETF controllato da Ishares, composto da una selezione di titoli europei con valutazioni inferiori rispetto ai fondamentali, e l’ETF emesso da Lyxor. Ecco gli ETF nel mirino degli analisti. Possibile rialzo per l’ETF controllato da Amundi, che offre ...

Teleborsa

