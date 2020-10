Fiorentina, Ribery recuperato. Ma verrà preservato per la Serie A (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Fiorentina tira un sospiro di sollievo in merito alle condizioni fisiche di Franck Ribery: il francese è stato convocato per il match di Coppa Italia La Fiorentina tira un sospiro di sollievo in merito alle condizioni fisiche di Franck Ribery, che si è allenato regolarmente ed è stato convocato per il match di Coppa Italia contro il Padova. Tuttavia, l’attaccante francese non verrà impiegato dall’allenatore Giuseppe Iachini in vista del prossimo impegno di campionato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Latira un sospiro di sollievo in merito alle condizioni fisiche di Franck: il francese è stato convocato per il match di Coppa Italia Latira un sospiro di sollievo in merito alle condizioni fisiche di Franck, che si è allenato regolarmente ed è stato convocato per il match di Coppa Italia contro il Padova. Tuttavia, l’attaccante francese non verrà impiegato dall’allenatore Giuseppe Iachini in vista del prossimo impegno di campionato. Leggi su Calcionews24.com

