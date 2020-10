Fiorentina-Padova, Mandorlini: “Dura giocare dopo quello che è successo” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Non è stato facile con tutto ciò che è successo nel pre partita. giocare in queste condizioni è stato duro, io pretendo tanto dai ragazzi ma mi rendo conto delle difficoltà“. Queste le parole del tecnico del Padova, Andrea Mandorlini, al termine del match di Coppa Italia che ha visto i veneti sconfitti per 2-1 sul campo della Fiorentina. Orlandini ha fatto riferimento a quanto successo poco prima della gara, con un membro dello staff ospite risultato positivo al Covid-19, fatto che ha portato a posticipare l’avvio di match. “Sapevo già che avrei fatto turnover, ma non ha condizionato quello, è l’aspetto psicologico” ha proseguito Mandorlini, “alla fine eravamo disperati, abbiamo speso molto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Non è stato facile con tutto ciò che è successo nel pre partita.in queste condizioni è stato duro, io pretendo tanto dai ragazzi ma mi rendo conto delle difficoltà“. Queste le parole del tecnico del, Andrea, al termine del match di Coppa Italia che ha visto i veneti sconfitti per 2-1 sul campo della. Orlandini ha fatto riferimento a quanto successo poco prima della gara, con un membro dello staff ospite risultato positivo al Covid-19, fatto che ha portato a posticipare l’avvio di match. “Sapevo già che avrei fatto turnover, ma non ha condizionato, è l’aspetto psicologico” ha proseguito, “alla fine eravamo disperati, abbiamo speso molto ...

