Fiorentina-Padova 2-1: segna l'ex viola Santini. Inizio posticipato per Covid / DIRETTA (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Firenze 28 ottobre 2020 - Si gioca la ripresa della sfida di Coppa Italia, chi vince accede al quarto turno, tra Fiorentina e Padova . Come nel primo tempo ci sono ritmi blandi con i viola che ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Firenze 28 ottobre 2020 - Si gioca la ripresa della sfida di Coppa Italia, chi vince accede al quarto turno, tra. Come nel primo tempo ci sono ritmi blandi con iche ...

acffiorentina : ??| Il nostro XI Fiorentina ?? Padova #ForzaViola ??#Fiorentina #FiorentinaPadova Powered by @MediacomCable - acffiorentina : ???? Primo goal in maglia viola al Franchi per Jose Maria Callejón Fiorentina ?? Padova 2??-0?? #ForzaViola ??… - Aless_Digitale : #Curiosità: La partita di calcio di Coppa Italia 'Fiorentina - Padova' in diretta su Rai Play in HD Nativo con la r… - LibertaMario : @acffiorentina Speriamo i grandi tecnici della Fiorentina imparino qualcosa dal Padova. Anche una squadra di serie C gioca meglio di noi.?? - infoitsport : Fiorentina, primo gol di Callejon! Lo spagnolo segna contro il Padova in Coppa Italia -