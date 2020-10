Fiorentina e Torino avanti in Coppa Italia, Verona ai rigori (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Tante certezze e poche sorprese nel terzo turno eliminatorio di Coppa Italia andato in scena oggi. Si inizia a delineare il tabellone che ha visto esordire in queste ore parecchie squadre di Serie A. A partire dalla Fiorentina che festeggia il passaggio del turno contro il Padova anche grazie alla prima rete in maglia viola di Josè Maria Callejon: l’ex Napoli raddoppia i conti dopo il gol di Venuti. Nella ripresa il sigillo di Santini per il 2-1 finale. Decisamente più sofferta la vittoria del Torino in casa contro il Lecce. Salentini che passano in vantaggio grazie a Stepinski, poi vengono raggiunti dal colpo di testa di Lyanco. Ai supplementari è Simone Verdi, con una doppietta, a sancire il 3-1 conclusivo: prima su rigore e poi con un contropiede letale. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Tante certezze e poche sorprese nel terzo turno eliminatorio diandato in scena oggi. Si inizia a delineare il tabellone che ha visto esordire in queste ore parecchie squadre di Serie A. A partire dallache festeggia il passaggio del turno contro il Padova anche grazie alla prima rete in maglia viola di Josè Maria Callejon: l’ex Napoli raddoppia i conti dopo il gol di Venuti. Nella ripresa il sigillo di Santini per il 2-1 finale. Decisamente più sofferta la vittoria delin casa contro il Lecce. Salentini che passano in vantaggio grazie a Stepinski, poi vengono raggiunti dal colpo di testa di Lyanco. Ai supplementari è Simone Verdi, con una doppietta, a sancire il 3-1 conclusivo: prima su rigore e poi con un contropiede letale. ...

