Fiore e Pappalardo di nuovo insieme | alleanza fascio-arancione per sfruttare la crisi del covid

L'estrema destra di Forza Nuova e il leader dei gilet arancioni si incontrano in un hotel del centro di Milano per sugellare la nuova alleanza. Con loro anche un consulente dello staff di Trump I neofascisti sono già pronti a infiltrarsi nelle proteste contro lockdown e coprifuoco

Pappalardo, Fiore e Castellino. Forconi e Forza nuova, alleati con l’obiettivo di infilarsi nelle proteste, guidando quel magma di ultras, periferie disperate, disoccupati che ormai hanno poco ...

Roma come Napoli: nella notte violenta protesta contro norme anticovid

Sono passati purtroppo i tempi in cui medici e infermieri erano considerati gli “eroi nazionali” alle prese con la guerra al Coronavirus. Secondo il responsabile i vandali hanno agito per punire i san ...

Pappalardo, Fiore e Castellino. Forconi e Forza nuova, alleati con l'obiettivo di infilarsi nelle proteste, guidando quel magma di ultras, periferie disperate, disoccupati che ormai hanno poco ...