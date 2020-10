Finali Mondiali Ferrari 2020, posticipate causa Covid-19 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Finali Mondiali Ferrari 2020 posticipate – Photo Credit: Ferrari Media CenterLe Finali Mondiali Ferrari 2020 sono state posticipate. La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno, è stata rilasciata dalla Ferrari spiegando che la triste decisione è stata dovuta dalla nuova ondata di contagi da Covid-19 che si sta purtroppo diffondendo in tutta Europa. Le restrizioni applicate dalle autorità nazionali per lo spostamento delle persone, hanno portato Ferrari alla decisione di posticipare le Finali Mondiali, programmate originariamente dal 5 all’8 novembre sul circuito di Misano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020)– Photo Credit:Media CenterLesono state. La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno, è stata rilasciata dallaspiegando che la triste decisione è stata dovuta dalla nuova ondata di contagi da-19 che si sta purtroppo diffondendo in tutta Europa. Le restrizioni applicate dalle autorità nazionali per lo spostamento delle persone, hanno portatoalla decisione di posticipare le, programmate originariamente dal 5 all’8 novembre sul circuito di Misano ...

Salta l'appuntamento di Misano Adriatico dal 5 all'8 novembre

