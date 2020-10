Finale del campionato italiano regolarità epoca

Leggi su udine20

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Rubin e Purinan campioni italiani, De Eccher e Sant al secondo posto. Stagione da incorniciare per il Team Regolarità Friuli, nelRegolaritàdi Federmoto. Due Campioni italiani e due vice campioni, sono il frutto di uno straordinario impegno per il team friulano supportato dal Moto Club Manzano, in una stagione agonistica condizionata dal Civid-19. A laurearsi campioni italiani a Rogno in provincia di Bergamo, nell’ultimo appuntamento del 24 e 25 ottobre, valido come terza e quarta prova di, sono stati Matteo Rubin su Ktm 250 2T nella classe X3, un pilota dal palmarès prestigioso, vincitore deldel mondo di Enduro nel 2000 e Andrea Purinan su Honda 350 4T, che bissa il successo della passata stagione, conquistando la classe ...