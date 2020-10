Film horror per il tuo Halloween: 5 titoli contemporanei da non perdere (Di mercoledì 28 ottobre 2020) All’avvicinarsi della notte delle streghe, arriva quell’atmosfera trepidante tipica di fine Ottobre. Noi vogliamo aiutarla, con una serie di Film dediti a togliervi il sonno. A tal fine abbiamo già pubblicato la nostra lista di classici dell’orrore da riscoprire. Tuttavia il genere horror è vivo oggi più che mai, quindi ecco la nostra lista di Film contemporanei che vi metteranno i mostri nell’angolo dell’occhio. 5 – L’evocazione (The Conjuring) Ispirato ad eventi realmente accaduti a Ed e Lorraine Warren, ricercatori del paranormale inglesi, il Film è l’espressione moderna della classica casa infestata. Quando una coppia e le loro 5 figlie si trasferiscono in una classica casa vittoriana, eventi soprannaturali ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 28 ottobre 2020) All’avvicinarsi della notte delle streghe, arriva quell’atmosfera trepidante tipica di fine Ottobre. Noi vogliamo aiutarla, con una serie didediti a togliervi il sonno. A tal fine abbiamo già pubblicato la nostra lista di classici dell’orrore da riscoprire. Tuttavia il genereè vivo oggi più che mai, quindi ecco la nostra lista diche vi metteranno i mostri nell’angolo dell’occhio. 5 – L’evocazione (The Conjuring) Ispirato ad eventi realmente accaduti a Ed e Lorraine Warren, ricercatori del paranormale inglesi, ilè l’espressione moderna della classica casa infestata. Quando una coppia e le loro 5 figlie si trasferiscono in una classica casa vittoriana, eventi soprannaturali ...

doctorwhoitafc : Cominciamo la DWIFC's Horror Week con un film che... non è un horror! In realtà, abbiamo ottime ragioni dietro ques… - Irene_Silmarien : @delena_86 Tu ci scherzi, ma in realtà è ormai da qualche anno che per il periodo di Natale fanno uscire al cinema… - for__keeps : NW on @foxmoviesasia: A 2019 Christian Bisceglia & Ascanio Malgarini Horror film, 'CRUEL PETER' starring Angelica A… - ilsoledautunno : se volete consigli su film horror da vedere in vista di halloween chiedete pure mi fa super piacere ?????????? - delena_86 : @Irene_Silmarien Vediamo un po' se ho capito bene: Ad Halloween, film natalizi, a Natale (probabilmente) film horro… -