FIFA 21: Obiettivi Moise Kean Silver Stars – Disponibile una nuova carta speciale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permettono di sbloccare la carta speciale Silver Stars di Moise Kean. La carta dell’attaccante italiano anche se argento ha ricevuto un boost significativo delle stats equiparandola ad una carta oro. Potrete riscattare la carta speciale completando gli Obiettivi dedicati disponibili nella modalità FIFA 21 Ultimate Team. FIFA 21 è Disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è atteso per le piattaforme Next Gen PlayStation 5 e Xbox Series X entro il mese di dicembre. Continuate a seguirci anche tramite i ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gliche permettono di sbloccare ladi. Ladell’attaccante italiano anche se argento ha ricevuto un boost significativo delle stats equiparandola ad unaoro. Potrete riscattare lacompletando glidedicati disponibili nella modalità21 Ultimate Team.21 èsu PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è atteso per le piattaforme Next Gen PlayStation 5 e Xbox Series X entro il mese di dicembre. Continuate a seguirci anche tramite i ...

ultimateteamit : *NEW* #FUT #FUT21 #FIFA21 Obiettivi Moise Kean Silver Stars - Disponibile una nuova carta speciale... - Neikor91 : @EA_FIFA_Italia @EAHelp Ho queste 2 card buggate da settimane negli obiettivi di mercato e non riesco a toglierle i… - zazoomblog : FIFA 21: Obiettivi Nordi Mukiele Rulebreakers – Disponibile una nuova carta speciale - #Obiettivi #Nordi #Mukiele - ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 Obiettivi Nordi Mukiele #Rulebreakers – Disponibile una nuova carta speciale... -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA Obiettivi Fifa 21 obiettivi stagionali. La lista completa ed aggiornata FUT Universe Fifa 21 Sfida Creazione Rosa Talisca Rulebreakers

EA ci ricorda inoltre che, pur essendo due giochi completamente diversi (quindi non compatibili a livello di salvataggi/obiettivi, anche se i progressi ... Vi ricordiamo che chi possiede FIFA 21, in ...

Super offerta: FIFA 21 PS4 a meno di 50€ su Amazon

Tenendo presenti le sue prerogative, l’obiettivo è centrato, sebbene questo aumento del ritmo comporti l’esposizione ad alcune imperfezioni e comportamenti innaturali quando si guarda al FIFA gioco di ...

EA ci ricorda inoltre che, pur essendo due giochi completamente diversi (quindi non compatibili a livello di salvataggi/obiettivi, anche se i progressi ... Vi ricordiamo che chi possiede FIFA 21, in ...Tenendo presenti le sue prerogative, l’obiettivo è centrato, sebbene questo aumento del ritmo comporti l’esposizione ad alcune imperfezioni e comportamenti innaturali quando si guarda al FIFA gioco di ...