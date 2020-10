Ferro, il documentario dedicato al cantante Tiziano Ferro esce il 6 novembre (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un viaggio tra l’Italia e gli Stati Uniti, un percorso che si dipana tra vita privata e professionale per avere uno sguardo unico sulla storia, le passioni, la vita quotidiana e professionale di Tiziano Ferro: esce venerdì 6 novembre su Amazon Prime Video il doc Ferro. Ferro, trailer e poster del documentario dedicato a Tiziano Ferro Produzione targata Amazon Original, Ferro accompagna il pubblico in un percorso che permetterà a tutti di conoscere la persona dietro i riflettori, mostrando gli alti e bassi e le sfide dal punto di vista dell’artista dopo vent’anni di carriera. Gli ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un viaggio tra l’Italia e gli Stati Uniti, un percorso che si dipana tra vita privata e professionale per avere uno sguardo unico sulla storia, le passioni, la vita quotidiana e professionale divenerdì 6su Amazon Prime Video il doc, trailer e poster delProduzione targata Amazon Original,accompagna il pubblico in un percorso che permetterà a tutti di conoscere la persona dietro i riflettori, mostrando gli alti e bassi e le sfide dal punto di vista dell’artista dopo vent’anni di carriera. Gli ...

