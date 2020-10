Federmanager “Sì a proroga superbonus, è tassello per riqualificazione” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E' importante definire sin d'ora i capitoli su cui si intende investire per dare un respiro più lungo alla politica nazionale. Il mondo dell'impresa vuol sentire parlare di investimenti e deve poter contare su direttrici chiare”. Così il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla, ribadendo la priorità di procedere con il Piano nazionale di ripresa e resilienza che sostenga l'industria. “La prima direttrice è quella della sostenibilità – sostiene Cuzzilla -, non solo per le ingenti risorse che l'Europa sta vincolando a questo obiettivo, ma perchè la riconversione green dell'industria porterà con sè un effetto moltiplicatore in termini di competitività del sistema.Il superbonus al 110% previsto dal decreto Rilancio è un esempio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E' importante definire sin d'ora i capitoli su cui si intende investire per dare un respiro più lungo alla politica nazionale. Il mondo dell'impresa vuol sentire parlare di investimenti e deve poter contare su direttrici chiare”. Così il presidente di, Stefano Cuzzilla, ribadendo la priorità di procedere con il Piano nazionale di ripresa e resilienza che sostenga l'industria. “La prima direttrice è quella della sostenibilità – sostiene Cuzzilla -, non solo per le ingenti risorse che l'Europa sta vincolando a questo obiettivo, ma perchè la riconversione green dell'industria porterà con sè un effetto moltiplicatore in termini di competitività del sistema.Ilal 110% previsto dal decreto Rilancio è un esempio ...

