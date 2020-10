Federica Pellegrini: “Non ce la faccio più”. La brutta notizia poco fa (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Federica Pellegrini, non è ancora finita. Nei giorni scorsi la campionessa di nuoto è risultata positiva al coronavirus. Lo ha annunciato su Instagram, dove è da sempre molto attiva, quindi la decisione di avviare una sorta di diario della quarantena con Storie quotidiane in cui racconta il suo percorso nella malattia, sia per rassicurare i suoi tanti tifosi, sia per far vedere a tutti quali possono essere gli effetti del contagio. Ma la strada per lei è ancora in salita. Super Fede credeva di essersi liberata dal virus, invece l’esito del secondo tampone, a 11 giorni dal primo, le ha dato un’altra mazzata. Dunque nuotatrice ha annunciato di essere ancora debolmente positiva al covid in una diretta Instagram con il suo allenatore (e a quanto pare anche suo compagno) Matteo Giunta. (Continua dopo la ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 28 ottobre 2020), non è ancora finita. Nei giorni scorsi la campionessa di nuoto è risultata positiva al coronavirus. Lo ha annunciato su Instagram, dove è da sempre molto attiva, quindi la decisione di avviare una sorta di diario della quarantena con Storie quotidiane in cui racconta il suo percorso nella malattia, sia per rassicurare i suoi tanti tifosi, sia per far vedere a tutti quali possono essere gli effetti del contagio. Ma la strada per lei è ancora in salita. Super Fede credeva di essersi liberata dal virus, invece l’esito del secondo tampone, a 11 giorni dal primo, le ha dato un’altra mazzata. Dunque nuotatrice ha annunciato di essere ancora debolmente positiva al covid in una diretta Instagram con il suo allenatore (e a quanto pare anche suo compagno) Matteo Giunta. (Continua dopo la ...

Sospiro di sollievo per la giurata di Italia's Got Talent, ricoverata una settimana fa per Covid-19. Il marito Alberto Salerno ha tranquillizzato tutti sulle condizioni di salute della famosa moglie.

Nei 50 sl Douglas Erasmus in 22?17 precede il sedicenne Pieter Coetze 22?58 (ora è quarto dei sempre in patria). Il nuoto azzurro assediato dal virus.