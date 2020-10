Federica Pellegrini, la brutta notizia dopo 11 giorni a casa per il Covid: “Non ce la faccio più” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Federica Pellegrini, non è ancora finita. Nei giorni scorsi la campionessa di nuoto è risultata positiva al coronavirus. Lo ha annunciato su Instagram, dove è da sempre molto attiva, quindi la decisione di avviare una sorta di diario della quarantena con Storie quotidiane in cui racconta il suo percorso nella malattia, sia per rassicurare i suoi tanti tifosi, sia per far vedere a tutti quali possono essere gli effetti del contagio. Ma la strada per lei è ancora in salita. Super Fede credeva di essersi liberata dal virus, invece l’esito del secondo tampone, a 11 giorni dal primo, le ha dato un’altra mazzata. Dunque nuotatrice ha annunciato di essere ancora debolmente positiva al Covid in una diretta Instagram con il suo allenatore (e a quanto pare anche suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020), non è ancora finita. Neiscorsi la campionessa di nuoto è risultata positiva al coronavirus. Lo ha annunciato su Instagram, dove è da sempre molto attiva, quindi la decisione di avviare una sorta di diario della quarantena con Storie quotidiane in cui racconta il suo percorso nella malattia, sia per rassicurare i suoi tanti tifosi, sia per far vedere a tutti quali possono essere gli effetti del contagio. Ma la strada per lei è ancora in salita. Super Fede credeva di essersi liberata dal virus, invece l’esito del secondo tampone, a 11dal primo, le ha dato un’altra mazzata. Dunque nuotatrice ha annunciato di essere ancora debolmente positiva alin una diretta Instagram con il suo allenatore (e a quanto pare anche suo ...

