Federica Pellegrini: "Il tampone è ancora lievemente positivo" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'annuncio della nuotatrice nel corso di una diretta Dopo dieci giorni di isolamento Federica Pellegrini, è stata sottoposta come prevede la prassi per la quarantena e per i positivi, a un tampone di verifica. Leggi anche: Pioggia di polemiche per la Pellegrini, lei risponde Purtroppo la nuotatrice è risultata ancora lievemente positiva come ha annunciato nel corso di una diretta Instagram con il suo allenatore Matteo Giunta: "Ora spero che giovedì un nuovo tampone mi dia il via libera. Non ce la faccio più a stare a casa. Sto bene da tempo, ma quando tutto sarà risolto dovrò fare di nuovo tutti i test, al cuore e ai polmoni." Negli ultimi giorni la veneta aveva anche annunciato la positività della ...

