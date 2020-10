**Fca-Psa: Manley, su fusione confronto costruttivo con Commissione UE** (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott. -(Adnkronos) - "Ho il piacere di affermare che sulla fusione Fca - Psa va avanti uno scambio costruttivo di opinioni con la Commissione Europea. I due gruppi confermano il loro forte impegno" a concludere l'operazione "nonostante tutto quello che è successo nel mondo dopo l'annuncio" dell'accordo. Lo sottolinea in conference call l'ad di Fca Mike Manley, presentando i risultati del terzo trimestre e ribadendo che "il lavoro preparatorio va bene". Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott. -(Adnkronos) - "Ho il piacere di affermare che sullaFca - Psa va avanti uno scambiodi opinioni con laEuropea. I due gruppi confermano il loro forte impegno" a concludere l'operazione "nonostante tutto quello che è successo nel mondo dopo l'annuncio" dell'accordo. Lo sottolinea in conference call l'ad di Fca Mike, presentando i risultati del terzo trimestre e ribadendo che "il lavoro preparatorio va bene".

Agenzia_Ansa : #Fca-#Psa: nuovi passi verso la fusione, ok entro marzo 2021 #ANSA - MediasetTgcom24 : Fca-Psa, nuovi passi verso la fusione: ok entro marzo 2021 #Fca - smf_dc : RT @Andrea__Monti: Primo passo di quello che avevo previsto.. #FCA ha venduto a #PSA e grazie al #GovernoTerrorista ha ricevuto 6,4mld per… - Chiara58015306 : RT @Andrea__Monti: Primo passo di quello che avevo previsto.. #FCA ha venduto a #PSA e grazie al #GovernoTerrorista ha ricevuto 6,4mld per… - HDmotori : FCA e PSA: nuovi passi avanti per la creazione di Stellantis -