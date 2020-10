Fca-Psa | avanti sulla fusione Sarà il 4° gruppo auto al mondo

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nuovi passi intra Fca-Psa per la creazione delmobilistico "Stellantis". I consigli di amministrazione firmano il progetto, prevedendo come data di fine operazione marzo 2021. Per facilitare la transizione Psa potrà cedere fino al 7% del capitale di Faurecia. Segui su affaritaliani.it