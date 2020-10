F1, Binotto: "Obiettivo 2021? Non lotteremo per il Mondiale, ma per il podio" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA - " Realisticamente nel 2021 non torneremo a lottare per il Mondiale. Penso che il nostro Obiettivo sia tornare a lottare regolarmente per il podio" . Lo ha detto Mattia Binotto, team principal ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA - " Realisticamente nelnon torneremo a lottare per il. Penso che il nostrosia tornare a lottare regolarmente per il" . Lo ha detto Mattia, team principal ...

Il team principal della Ferrari in occasione del Gran Premio dell'Emilia Romagna: "Sono certo che questa squadra è viva, sono certo che faremo un passo avanti" ...

Binotto su Crozza: “Giusto sdrammatizzare”

Penso che il nostro obiettivo sia tornare a lottare regolarmente per il podio. il 2022 sarà la discontinuità, il momento per rimescolare le carte”, le parole di Binotto. La Ferrari nel fine settimana ...

