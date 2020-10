F1, Antonio Giovinazzi: “Imola è una pista leggendaria, ci ho già corso nel 2014. Vogliamo tornare a lottare per la zona punti” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Grande voglia di riscatto dopo un weekend sottotono da parte di Antonio Giovinazzi, pronto ad affrontare in quel di Imola il terzo Gran Premio dell’anno sul suolo italiano dopo i due precedenti appuntamenti andati in scena a Monza e al Mugello. Il pilota azzurro dell’Alfa Romeo, reduce da un mediocre 15° posto a Portimao, andrà a caccia del terzo piazzamento in zona punti della stagione in occasione del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020, tredicesimo round del Mondiale di Formula 1 in programma tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. “Imola sarà la mia terza gara di casa quest’anno e non riesco a credere di avere tra le mani questa opportunità – dice il 26enne nativo di Martina Franca al sito ufficiale del team – ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Grande voglia di riscatto dopo un weekend sottotono da parte di, pronto ad affrontare in quel di Imola il terzo Gran Premio dell’anno sul suolo italiano dopo i due precedenti appuntamenti andati in scena a Monza e al Mugello. Il pilota azzurro dell’Alfa Romeo, reduce da un mediocre 15° posto a Portimao, andrà a caccia del terzo piazzamento inpunti della stagione in occasione del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020, tredicesimo round del Mondiale di Formula 1 in programma tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. “Imola sarà la mia terza gara di casa quest’anno e non riesco a credere di avere tra le mani questa opportunità – dice il 26enne nativo di Martina Franca al sito ufficiale del team – ...

