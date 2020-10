Evento CSRMed | Raffaella Papa | Un successo | nonostante il Covid La porta verso un altro futuro è aperta

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’ottava edizione delè stata,le difficoltà e le limitazioni imposte dall’emergenza, “un’occasione quanto mai preziosa per condividere scenari, rafforzare la collaborazione e costruire azioni concrete per la piena integrazione della sostenibilità nei programmi di sviluppo sui nostri territori”. Ad affermarlo in un messaggio inviato a relatori e partner dell’, responsabile scientifico del. “Con una copertura di oltre 10.000 contatti generati solo su Facebook e circa 1000 utenti che hanno seguito le dirette permanendo mediamente 30 minuti in ascolto – si legge nella nota -, ildi questa edizione è testimoniato ...