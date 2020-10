Esenzione bollo auto per legge 104: perchè la domanda è stata respinta? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La legge 104, in alcuni casi,da diritto all’Esenzione dal pagamento bollo auto. In alcuni casi, e mi preme sottolinearlo. Non si tratta di un diritto automatico e non basta essere titolari della legge 104 per avere il diritto al non pagamento del bollo auto. L’Esenzione, infatti, non è legata alla legge 104 ma alla categoria di invalidità cui si appartiene. Vediamo di fare chiarezza. Esenzione bollo auto: a chi spetta per legge 104? Rispondiamo ad un lettore di Pensioniefisco.it che ci scrive per manifestare la sua perplessità: Buongiorno, ho legge 104 articolo 3, comma 3, per patologia ... Leggi su pensioniefisco (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La104, in alcuni casi,da diritto all’dal pagamento. In alcuni casi, e mi preme sottolinearlo. Non si tratta di un dirittomatico e non basta essere titolari della104 per avere il diritto al non pagamento del. L’, infatti, non è legata alla104 ma alla categoria di invalidità cui si appartiene. Vediamo di fare chiarezza.: a chi spetta per104? Rispondiamo ad un lettore di Pensioniefisco.it che ci scrive per manifestare la sua perplessità: Buongiorno, ho104 articolo 3, comma 3, per patologia ...

tempieterre : Bollo auto 2020 Sicilia: nuova esenzione per i residenti in Sicilia - - AutoMaurigSrl : #Bollo #auto: come richiedere l'#esenzione per persone con #disabilità? Ecco come fare: - CentroStudi_EL : ?? Imposta di bollo su #accordi e #convenzioni: l’esenzione è prevista solo per le #PA rientranti nell’elenco tassa… - infoiteconomia : Bollo auto 2020, il termine per chiedere l'esenzione scade il 5 novembre - infoiteconomia : Catania, esenzione bollo auto: ecco come presentare l’istanza di richiesta o di rimborso -