Erdogan infuriato per caricatura su Charlie Hebdo: querela la rivista. Al-Sisi: “Non c’è libertà se si offendono miliardi di persone” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Prima c’è stato il silenzio sulla decapitazione di Samuel Paty, il docente francese ucciso per avere mostrato in classe le vignette di Maometto. Poi l’attacco senza precedenti a Emmanuel Macron, di cui ha messo in dubbio la salute mentale, e all’Europa, dove oggi i musulmani sono trattati alla stregua degli ebrei durante il nazismo. E ora Recep Tayyip Erdogan si infuria con Charlie Hebdo che ha pubblicato una sua caricatura nella copertina della sua nuova edizione (sotto) che lo ritrae in mutande mentre sorregge un drink e solleva la gonna di una donna che indossa un abito islamico. I suoi legali hanno presentato una querela alla procura di Ankara contro la rivista e la denuncia si aggiunge a un procedimento già aperto d’ufficio dalla procura della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Prima c’è stato il silenzio sulla decapitazione di Samuel Paty, il docente francese ucciso per avere mostrato in classe le vignette di Maometto. Poi l’attacco senza precedenti a Emmanuel Macron, di cui ha messo in dubbio la salute mentale, e all’Europa, dove oggi i musulmani sono trattati alla stregua degli ebrei durante il nazismo. E ora Recep Tayyipsi infuria conche ha pubblicato una suanella copertina della sua nuova edizione (sotto) che lo ritrae in mutande mentre sorregge un drink e solleva la gonna di una donna che indossa un abito islamico. I suoi legali hanno presentato unaalla procura di Ankara contro lae la denuncia si aggiunge a un procedimento già aperto d’ufficio dalla procura della ...

Polemiche e scontri a distanza tra Francia e Turchia non si fermano. Risalgono a pochi giorni fa infatti le dichiarazioni del presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan contro Emanuel Macron. Frasi ...

Il presidente turco ritratto sulla copertina del giornale francese in mutande e un drink in mano. Ankara apre un'inchiesta Prima c’è stato il silenzio sulla decapitazione di Samuel Paty, il docente fr ...

