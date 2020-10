Ercolano, la protesta dei commercianti: consegnate chiavi al sindaco (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – Le proteste dei commercianti arrivano anche ad Ercolano, nel Vesuviano. Dove gli esercenti hanno consegnato le chiavi dei loro negozi al sindaco, Ciro Buonajuto. Un gesto simbolico fatto in una città simbolo del commercio nostrano. Dove ha sede lo storico mercato di Pugliano. Dopo la manifestazione nelle strade del Miglio d’Oro i commercianti sono saliti così nel Palazzo Comunale dove hanno “letteralmente” consegnato le chiavi dei propri esercizi al primo cittadino, che è anche il vicepresidente nazionale Anci. Un gesto che evidenzia lo “stato di difficoltà che stanno vivendo i gestori dei bar e ristoranti, dopo l’entrata in vigore del nuovo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Le proteste deiarrivano anche ad, nel Vesuviano. Dove gli esercenti hanno consegnato ledei loro negozi al, Ciro Buonajuto. Un gesto simbolico fatto in una città simbolo del commercio nostrano. Dove ha sede lo storico mercato di Pugliano. Dopo la manifestazione nelle strade del Miglio d’Oro isono saliti così nel Palazzo Comunale dove hanno “letteralmente” consegnato ledei propri esercizi al primo cittadino, che è anche il vicepresidente nazionale Anci. Un gesto che evidenzia lo “stato di difficoltà che stanno vivendo i gestori dei bar e ristoranti, dopo l’entrata in vigore del nuovo ...

fanpage : Un vero caos in strada. Cittadini e commercianti hanno inscenato la protesta #lockdown - Notiziedi_it : Nuova protesta dei commercianti a Ercolano - NapoliToday : #Cronaca Nuova protesta dei commercianti a Ercolano - panettos : RT @fanpage: Un vero caos in strada. Cittadini e commercianti hanno inscenato la protesta #lockdown - Nicola23453287 : RT @fanpage: Un vero caos in strada. Cittadini e commercianti hanno inscenato la protesta #lockdown -