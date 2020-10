Emissioni diesel - Regno Unito | avviata una causa contro FCA

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il gruppo Fiat Chrysler Automobiles rischia di dover affrontare unalegale multimiliardaria nel. Lo studio legale Pogust, Goodhead, Mousinho, Bianchini e Martins - un'associazione di avvocati britannici, brasiliani e americani specializzati in richieste di risarcimento per inquinamento ambientalegrandi società - ha avviato un procedimento presso l'Alta Corte di giustizia di Londra accusando il costruttore italo-americano di avere violato le normative sulleinquinanti.La richiesta danni. I legali hanno messo nel mirino circa mezzo milione di veicoli commercializzati tra l'Inghilterra e il Galles e anticipato la possibilità che ogni proprietario possa chiedere un risarcimento danni da 10 mila sterline per ogni auto coinvolta: "Legalmente, i consumatori ...