Emily Ratajkowski mamma | il sesso del bambino? Quando avrà 18 anni ce lo farà sapere!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)presto diventeràe non ha nessun intenzione di svelare ilai curiosi.presto-LuxgalleryIn un saggio scritto per Vogue, la modella statunitense ha rivelato che lei e il marito Sebastian Bear-McClards diventeranno presto genitori. Ma non è tutto qui. Non è la prima volta chesfrutta la sua popolarità per veicolare messaggi importanti. E anche questa volta non ha di certo perso l’occasione. Nell’intervista per Vogue America ha dichiarato: “io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, la loro prima domanda dopo “Congratulazioni” è quasi sempre: “Sapete cosa ...