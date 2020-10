Emily Ratajkowski è incinta | scatto sexy sui social | “Sto conoscendo il mio corpo” FOTO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)e su Instagram spunta il viaggio della sua maternità. Attraverso scatti sempre piùla nota modella, dopo aver rivelato di essere in dolce attesa attraverso un video per Vogue, sta catturando l’attenzione dei suoi follower facendo notare i cambiamenti del proprio corpo. “Venti settimane per conoscere il mio nuovo corpo” ha scrittonel post odierno sul suo profilo ufficiale. Visualizza questo post su Instagram 20 weeks 🤍 getting to know my new body Un post condiviso da(@emrata) in data: 27 Ott 2020 alle ore 5:42 PDT