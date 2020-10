Emiliano: chiusura delle scuole in Puglia Annuncio in intervista tv (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Di Francesco Santoro: L’Annuncio ai microfoni di Sky Tg24. Il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha deciso di chiudere le scuole pugliesi di ogni ordine e grado. Arriva dunque lo stop alla didattica in presenza. Sarebbero escluse solo le scuole per l’infanzia. In giornata la Federazione dei pediatri aveva chiesto al governatore all’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, di prendere la drastica decisione. L'articolo Emiliano: chiusura delle scuole in Puglia <small class="subtitle">Annuncio in intervista tv</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Di Francesco Santoro: L’ai microfoni di Sky Tg24. Il presidente della Regione, Michele, ha deciso di chiudere lepugliesi di ogni ordine e grado. Arriva dunque lo stop alla didattica in presenza. Sarebbero escluse solo leper l’infanzia. In giornata la Federazione dei pediatri aveva chiesto al governatore all’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, di prendere la drastica decisione. L'articoloin intv proviene da Noi Notizie..

AlbertoBagnai : La fobia del PD verso gli ospedali non si manifesta solo nello scomposto giubilo di Emiliano, Galli ecc. per la chi… - ruvesi_it : EMILIANO ANNUNCIA SU SKY LA CHIUSURA DELLE SCUOLE IN PUGLIA - Trmtv : Emiliano annuncia chiusura di tutte le scuole in Puglia, aperte solo scuole per l’infanzia - LaCilans : Non ci sono totem in una pandemia dice Emiliano parlando della chiusura delle scuole.. evidentemente in Germania e… - filippo46c : #Emiliano 'chiesta chiusura scuole in #puglia' #coronavirus #covid19 -