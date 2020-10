Emiliano | aumento dei contagi legato alle scuole In Puglia sospese attività in presenza

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) È un duro atto d’accusa contro il Ministro Azzolina e il premier Conte. I due esponenti grillini ripetono che la scuola è sicura ma il Governatore pugliese, rileva che così non è. “Abbiamo verificato che l’deiè coinciso con la riapertura delle”. Così l’esponente del Pd.pertanto ha deciso di chiudere tutte le. “Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile, quella di sospendere la didattica inin tutte ledi ogni ordine e grado”. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Michele, su Sky Tg24 durante la trasmissione “I numeri della ...

cris_strega : @AzzolinaLucia il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, su Sky Tg24 durante la trasmissione 'I numeri… - GregPignataro : Covid: Emiliano chiude tutte le scuole in Puglia 'Abbiamo verificato - ha concluso - che l'aumento dei contagi è co… - cris_strega : @Palazzo_Chigi @AzzolinaLucia il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, su Sky Tg24 durante la trasmiss… - cris_strega : @AzzolinaLucia il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, su Sky Tg24 durante la trasmissione 'I numeri… - FoggiaCittaAper : #Covid19, l'annuncio di @micheleemiliano. In Puglia: 'chiuse tutte le scuole primarie e secondarie. L'aumento dei c… -

Ultime Notizie dalla rete : Emiliano aumento

I due esponenti grillini ripetono che la scuola è sicura ma il Governatore pugliese Emiliano, rileva che così non è. “Abbiamo verificato che l’aumento dei contagi è coinciso con la riapertura delle ...Emiliano chiude: i numeri sono troppo alti? “Nelle scuole primarie abbiamo numeri pesantissimi, restano escluse dal provvedimento le scuole per l’infanzia, dove la frequenza non è obbligatoria.