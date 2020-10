Emergenza Covid, Uil: “Casi sospetti tra i dipendenti della sede generale dell’Asl a Salerno” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Emergenza Covid presso la sede dell’Asl Salerno. La denuncia arriva da Lorenzo Conte della Uil Fpl Salerno. “Siamo venuti a conoscenza che ci sono stati due casi sospetti di Covid-19 all’interno della sede Asl di via Nizza, a Salerno, e per questo motivo siamo preoccupati per i lavoratori svolgono il proprio servizio. Tenuto conto dell’attuale fase di recrudescenza e dei casi di positività tra i lavoratori, abbiamo chiesto al direttore generale di sanificazione di tutti gli uffici di via Nizza e, nel contempo, se sia stato eseguito il dovuto tracciamento sui contatti delle persone positive al Covid-19. Inoltre, si richiede di effettuare ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –presso ladell’Asl Salerno. La denuncia arriva da Lorenzo ConteUil Fpl Salerno. “Siamo venuti a conoscenza che ci sono stati due casidi-19 all’internoAsl di via Nizza, a Salerno, e per questo motivo siamo preoccupati per i lavoratori svolgono il proprio servizio. Tenuto conto dell’attuale fase di recrudescenza e dei casi di positività tra i lavoratori, abbiamo chiesto al direttoredi sanificazione di tutti gli uffici di via Nizza e, nel contempo, se sia stato eseguito il dovuto tracciamento sui contatti delle persone positive al-19. Inoltre, si richiede di effettuare ...

reportrai3 : Nel periodo più nero dell’emergenza Covid, quando le bare dei morti di Bergamo venivano portate via dai camion dell… - CarloCalenda : La crisi Covid è essenzialmente una crisi di funzionamento dello Stato. Lo Stato non riesce più a proteggere i citt… - fattoquotidiano : I grandi giornali tifano per il cambio di governo e maggioranza. Dimenticando iter e tempi necessari (in piena emer… - Silvano05230100 : RT @RaphaelRaduzzi: Vi spiego le nuove importanti misure per il ristoro delle attività colpite dall'emergenza Covid ?? - ile105 : RT @SguardiConfine: Car* amic*, a questo link ??[ -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid, estesa a tutta la città la zona d'attenzione dalle 21 alle 6 www.comune.genova.it - le notizie in Comune Elezioni Usa, Fukuyama: «Se vincerà Trump il Paese piomberà in un regime autoritario»

Gli Stati Uniti saranno ancora la guida del mondo? A questo interrogativo cerca di rispondere il politologo Francis Fukuyama ...

Saipem: Cao, 'in campo azioni per gestire emergenza Covid, funzionano bene'

"L'emergenza covid è stata inaspettata e inizialmente nessuno sapeva come gestirla e organizzarla. Per salvaguardare l'asset più importante dell'azienda che sono le nostre risorse umani abbiamo impara ...

Gli Stati Uniti saranno ancora la guida del mondo? A questo interrogativo cerca di rispondere il politologo Francis Fukuyama ..."L'emergenza covid è stata inaspettata e inizialmente nessuno sapeva come gestirla e organizzarla. Per salvaguardare l'asset più importante dell'azienda che sono le nostre risorse umani abbiamo impara ...