Emergenza Covid: la Francia torna in lockdown, chiude anche la Germania (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Emergenza Covid in Europa: la Francia torna in lockdown, chiude anche la Germania. Peggiora l’Emergenza Covid-19 in Europa, con un forte aumento dei contagi in rutti i Paesi del Continente. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato un allarmante aumento del 40% delle vittime di Covid-19 in Europa rispetto alla settimana precedente. La portavoce dell’Oms, Margaret … Leggi su viagginews (Di mercoledì 28 ottobre 2020)in Europa: lainla. Peggiora l’-19 in Europa, con un forte aumento dei contagi in rutti i Paesi del Continente. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato un allarmante aumento del 40% delle vittime di-19 in Europa rispetto alla settimana precedente. La portavoce dell’Oms, Margaret …

reportrai3 : Nel periodo più nero dell’emergenza Covid, quando le bare dei morti di Bergamo venivano portate via dai camion dell… - CarloCalenda : La crisi Covid è essenzialmente una crisi di funzionamento dello Stato. Lo Stato non riesce più a proteggere i citt… - fattoquotidiano : I grandi giornali tifano per il cambio di governo e maggioranza. Dimenticando iter e tempi necessari (in piena emer… - gelatil : RT @Ausl_modena: Emergenza covid, le risposte della rete ospedaliera modenese. Gli ospedali cambiano fisionomia: piano predisposto nell’est… - cislfproma : #PoliziaLocale #Marino. #Emergenza #Covid. Con il #personale al 20% rispetto alla normativa regionale, andrebbe pre… -