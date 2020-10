Elisabetta Gregoraci, il giallo del contratto con Briatore. E quella cena tattica con Pierpaolo... (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci, concorrente in nomination al Grande Fratello Vip 5, ha un segreto che avrebbe a che fare con Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci ha deciso di partecipare al GFVip nonostante l'ex marito fosse contrario. I motivi sono presto detti: chi accetta un reality show sa che la sua vita sarà vivisezionata e che si scopriranno gli scheletri nell'armadio. Nel corso dell'ultima puntata, il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto conto a "Lady Monte Carlo", così l'hanno ribattezzata i social, su cosa dicesse di nascosto a Pierpaolo Pretelli, il giovane con cui ha intavolato una "amicizia speciale", per non dire una storia fake a favore di clip. I due, infatti, hanno comunicato senza microfoni scrivendosi sul palmo della mano (vietato dal regolamento) al buio ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 ottobre 2020), concorrente in nomination al Grande Fratello Vip 5, ha un segreto che avrebbe a che fare con Flavioha deciso di partecipare al GFVip nonostante l'ex marito fosse contrario. I motivi sono presto detti: chi accetta un reality show sa che la sua vita sarà vivisezionata e che si scopriranno gli scheletri nell'armadio. Nel corso dell'ultima puntata, il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto conto a "Lady Monte Carlo", così l'hanno ribattezzata i social, su cosa dicesse di nascosto aPretelli, il giovane con cui ha intavolato una "amicizia speciale", per non dire una storia fake a favore di clip. I due, infatti, hanno comunicato senza microfoni scrivendosi sul palmo della mano (vietato dal regolamento) al buio ...

__occhiprofondi : RT @fallitoconlaK: Tommaso Zorzi: 40% di preferenze su 15 concorrenti e 2% di spazio in puntata Elisabetta Gregoraci: 2% di preferenze su… - lightyagamixo : RT @fallitoconlaK: Tommaso Zorzi: 40% di preferenze su 15 concorrenti e 2% di spazio in puntata Elisabetta Gregoraci: 2% di preferenze su… - Scarlett9413 : RT @fallitoconlaK: Tommaso Zorzi: 40% di preferenze su 15 concorrenti e 2% di spazio in puntata Elisabetta Gregoraci: 2% di preferenze su… - StraNotizie : Elisabetta Gregoraci: incontro tra Flavio Briatore e la nuova fiamma di lei Stefano Coletti - maria__nappo : RT @fallitoconlaK: Tommaso Zorzi: 40% di preferenze su 15 concorrenti e 2% di spazio in puntata Elisabetta Gregoraci: 2% di preferenze su… -