Elezioni Usa 2020 | il popolo boliviano può essere d’esempio per quello statunitense

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Leboliviane di domenica 18 ottobreresteranno memorabili. A circa un anno dal golpe organizzato da bande fasciste e Forze armate contro il legittimo presidente Evo Morales, appena rieletto, ilcontro ogni intimidazione, minaccia e ricatto ha confermato ad ampia maggioranza il proprio voto al Movimiento Al Socialismo. La posta in gioco era ghiotta per le riserve di materie prime, come il gas, il litio essenziale per le auto elettriche, e altre. Per questo i centri del capitalismo internazionale, le multinazionali ed ovviamente l’amministrazione Trump avevano investito miliardi di dollari nell’impresa di rovesciare Evo ed impedire aldi esercitare il proprio controllo democratico, riappropriandosi delle risorse naturali che gli ...