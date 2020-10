Elezioni Provinciali, verso rinvio al 28 marzo: il plauso di Biancardi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Nella bozza Decreto Ristori è stato inserito all’articolo 27 anche il rinvio delle Elezioni per i Consigli Provinciali. Una scelta giusta che avevamo sollecitato già da diversi giorni per evitare il rischio di contagio da Covid-19”. E’ quanto dichiara il presidente della Provincia, Domenico Biancardi, in relazione all’ultimo decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri, ora in attesa di ufficializzazione, che fa slittare al prossimo 28 marzo la tornata elettorale per le Provinciali. “Sul tavolo del Governo – sottolinea il presidente Biancardi – è arrivata anche la proposta come Upi Campania che mi onoro di rappresentare. In quella lettera, inviata al presidente del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Nella bozza Decreto Ristori è stato inserito all’articolo 27 anche ildelleper i Consigli. Una scelta giusta che avevamo sollecitato già da diversi giorni per evitare il rischio di contagio da Covid-19”. E’ quanto dichiara il presidente della Provincia, Domenico, in relazione all’ultimo decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri, ora in attesa di ufficializzazione, che fa slittare al prossimo 28la tornata elettorale per le. “Sul tavolo del Governo – sottolinea il presidente– è arrivata anche la proposta come Upi Campania che mi onoro di rappresentare. In quella lettera, inviata al presidente del ...

