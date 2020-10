Elezione usa 2020 | comizio di Melania Trump in Pennsylvania

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo diverse settimane di assenza a causa della positività al Sars-Cov-2,è scesa in campo ad Atglen, in, per sostenere la corsa del marito, Donald, alla Casa Bianca. Dalla, Stato in bilico importante per la vittoria finale (in palio ci sono 20 grandi elettori), la first lady ha attaccato il programma “troppo socialista” del rivale Joe Biden e criticato i democratici di aver organizzato un “finto impeachment” contro il presidente piuttosto che concentrarsi sulla pandemia.ha ringraziato i presenti per il supporto ricevuto durante la malattia. L’ultima uscita pubblica risale al 26 settembre, data della cerimonia alla Casa Bianca per la nomina della giudice Amy Coney Barrett. Secondo gli ...