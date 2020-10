Eleven Sports, la tv che c’è ma non si vede: dal contratto segreto con la Lega di Serie C alla lite De Laurentiis-Ghirelli, storia di un fallimento (Di mercoledì 28 ottobre 2020) In Serie C, il campionato dove la crisi c’era già prima del Covid e adesso pare quasi irreversibile, l’ultima grana si chiama Eleven Sports: la tv che c’è, ma non si vede. Si tratta della piattaforma online che distribuisce il “canale” della Lega Pro: tutti i match di tutte le 60 squadre (anzi, 59: è sparito il Trapani) in streaming. Solo che da quando è iniziata la stagione, per gli appassionati guardare la partita della propria squadra del cuore è diventata praticamente un’impresa, tra interruzioni e disservizi. Tanto che nell’ultimo turno l’emittente è stata costretta a trasmettere gratis (pure su Facebook) le gare, per provare a tamponare l’emergenza e placare il malcontento dei tifosi. La classica mossa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) InC, il campionato dove la crisi c’era già prima del Covid e adesso pare quasi irreversibile, l’ultima grana si chiama: la tv che c’è, ma non si. Si tratta della piattaforma online che distribuisce il “canale” dellaPro: tutti i match di tutte le 60 squadre (anzi, 59: è sparito il Trapani) in streaming. Solo che da quando è iniziata la stagione, per gli appassionati guardare la partita della propria squadra del cuore è diventata praticamente un’impresa, tra interruzioni e disservizi. Tanto che nell’ultimo turno l’emittente è stata costretta a trasmettere gratis (pure su Facebook) le gare, per provare a tamponare l’emergenza e placare il malcontento dei tifosi. La classica mossa ...

fattoquotidiano : Eleven Sports, la tv che c’è ma non si vede: dal contratto segreto con la Lega di Serie C alla lite De Laurentiis-G… - clikservernet : Eleven Sports, la tv che c’è ma non si vede: dal contratto segreto con la Lega di Serie C alla lite De Laurentiis-G… - TopMoviie : RT @IlmsgitSport: #serie c, Eleven Sports: «Partite in chiaro e rimborso agli abbonati - TopMoviie : RT @ilmessaggeroit: #serie c, Eleven Sports: «Partite in chiaro e rimborso agli abbonati - IlmsgitSport : #serie c, Eleven Sports: «Partite in chiaro e rimborso agli abbonati -

Ultime Notizie dalla rete : Eleven Sports Serie C, Eleven Sports: «Partite in chiaro e rimborso agli abbonati Il Messaggero Eleven Sports "Serie C in chiaro e rimborso abbonati"

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "A fronte dei gravi e ripetuti attacchi informatici subiti nelle scorse settimane, Eleven Sports ha prontamente messo in campo una serie di iniziative per garantire il ristoro ...

Il comunicato di Eleven Sport poer i tifosi

Il comunicato di Eleven Sport che vale sia per i tifosi del Calcio che per quelli della Pallavolo “A fronte dei gravi e ripetuti attacchi informatici subiti nelle scorse settimane, ELEVEN SPORTS ha pr ...

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "A fronte dei gravi e ripetuti attacchi informatici subiti nelle scorse settimane, Eleven Sports ha prontamente messo in campo una serie di iniziative per garantire il ristoro ...Il comunicato di Eleven Sport che vale sia per i tifosi del Calcio che per quelli della Pallavolo “A fronte dei gravi e ripetuti attacchi informatici subiti nelle scorse settimane, ELEVEN SPORTS ha pr ...