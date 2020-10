Eleven Sports: «A breve i rimborsi per gli abbonati» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) «A fronte dei gravi e ripetuti attacchi informatici subiti nelle scorse settimane, Eleven Sports ha prontamente messo in campo una serie di iniziative per garantire il ristoro dei suoi utenti e la corretta fruizione del servizio». Lo rende noto lo stesso provider, informando che «a breve gli abbonati, nostro bene più prezioso, saranno contattati per … L'articolo Eleven Sports: «A breve i rimborsi per gli abbonati» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) «A fronte dei gravi e ripetuti attacchi informatici subiti nelle scorse settimane,ha prontamente messo in campo una serie di iniziative per garantire il ristoro dei suoi utenti e la corretta fruizione del servizio». Lo rende noto lo stesso provider, informando che «agli, nostro bene più prezioso, saranno contattati per … L'articolo: «Aper gli» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

