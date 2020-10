Elettra Lamborghini in soccorso ai lavoratori | L’indignazione di Deianira (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Elettra Lamborghini è corsa in soccorso ai lavoratori, un settore molto colpito in questo periodo di pandemia. Anche lei, come molti personaggi famosi, ha deciso di supportare le persone che hanno un ristorante, una pizzeria o un bar. Ma questo non è stato condiviso da Deianira Marzano, che l’ha subito attaccata dal suo profilo Instagram accusandola di chiedere alla gente di pagare qualcosa che magari non è possibile permettersi. L’influencer sembra esserti sentita molto toccata dalle parole della cantante, ma vediamo nel dettaglio. Elettra Lamborghini in soccorso ai lavoratori Con il nuovo Decreto tutto il settore della ristorazione dovrà procedere con la chiusura dei locali in tempi anticipati. ... Leggi su giornal (Di mercoledì 28 ottobre 2020)è corsa inai, un settore molto colpito in questo periodo di pandemia. Anche lei, come molti personaggi famosi, ha deciso di supportare le persone che hanno un ristorante, una pizzeria o un bar. Ma questo non è stato condiviso daMarzano, che l’ha subito attaccata dal suo profilo Instagram accusandola di chiedere alla gente di pagare qualcosa che magari non è possibile permettersi. L’influencer sembra esserti sentita molto toccata dalle parole della cantante, ma vediamo nel dettaglio.inaiCon il nuovo Decreto tutto il settore della ristorazione dovrà procedere con la chiusura dei locali in tempi anticipati. ...

