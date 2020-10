Ecco come sarà il nuovo singolo di Vasco Rossi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il nuovo singolo di Vasco Rossi sarà una canzone d’amore. Arrivano, così, le prime indiscrezioni sul ritorno del Kom a un anno da Se Ti Potessi Dire, che aveva pubblicato a ottobre 2019. Il rocker di Zocca era già tornato in studio per lavorare a nuova musica. Ancora da decidere la sua data d’uscita, anche se potrebbe mancare davvero poco al suo ritorno musicale. I lavori sono ripresi immediatamente dopo la fine del lockdown, con l’annuncio di un nuovo album destinato alla fine del 2021. Tutti i concerti di Vasco Rossi sono rimandati al 2021, nelle medesime città che aveva scelto per il 2020. L’emergenza sanitaria non ha infatti consentito che si potessero svolgere gli spettacoli, poi rimandati in blocco dopo il ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ildisarà una canzone d’amore. Arrivano, così, le prime indiscrezioni sul ritorno del Kom a un anno da Se Ti Potessi Dire, che aveva pubblicato a ottobre 2019. Il rocker di Zocca era già tornato in studio per lavorare a nuova musica. Ancora da decidere la sua data d’uscita, anche se potrebbe mancare davvero poco al suo ritorno musicale. I lavori sono ripresi immediatamente dopo la fine del lockdown, con l’annuncio di unalbum destinato alla fine del 2021. Tutti i concerti disono rimandati al 2021, nelle medesime città che aveva scelto per il 2020. L’emergenza sanitaria non ha infatti consentito che si potessero svolgere gli spettacoli, poi rimandati in blocco dopo il ...

