È morto il giornalista Pino Scaccia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) E’ morto Pino Scaccia, storico inviato della Rai ed ex capo redattore dei servizi speciali del Tg1. Romano, aveva 74 anni. Era ricoverato al San Camillo e si è aggravato a seguito delle complicazione dovute all’infezione da Covid. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) E’, storico inviato della Rai ed ex capo redattore dei servizi speciali del Tg1. Romano, aveva 74 anni. Era ricoverato al San Camillo e si è aggravato a seguito delle complicazione dovute all’infezione da Covid.

fraurolo121 : RT @Rc95_inv: #RIP #PinoScaccia, storico corrispondente della Rai è morto per Covid poco dopo le 13 di oggi mercoledì 28 ottobre. Il giorna… - blogsicilia : Covid19, morto il giornalista Pino Scaccia - - Rc95_inv : #RIP #PinoScaccia, storico corrispondente della Rai è morto per Covid poco dopo le 13 di oggi mercoledì 28 ottobre.… - italiaserait : È morto il giornalista Pino Scaccia, aveva 74 anni - Happy4Trigger : @The_IAM_guy @gianlucac1 @dianacalibana Oh ma come so partiti tutti i peana per il giornalista 50enne che e' morto... -