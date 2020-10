È morto il giornalista Pino Scaccia, aveva 74 anni (Di mercoledì 28 ottobre 2020) È morto oggi Pino Scaccia (all’anagrafe Giuseppe Scaccianoce), grande giornalista della Rai. aveva 74 anni. Tanti i suoi reportage dall’estero come inviato dei Tg1, dalle grandi crisi in Medio Oriente al Sud America. Fu il primo reporter occidentale a entrare a Chernobyl dopo l’esplosione nucleare del 1986. Negli ultimi anni si dedicò a tempo pieno all’attività di blogger e scrittore. Fu uno dei fondatori di Articolo 21, l’associazione (poi diventato quotidiano online) sulla libertà di stampa e sul pluralismo. L'articolo È morto il giornalista Pino Scaccia, aveva 74 anni proviene da Italia ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Èoggi(all’anagrafe Giuseppenoce), grandedella Rai.74. Tanti i suoi reportage dall’estero come inviato dei Tg1, dalle grandi crisi in Medio Oriente al Sud America. Fu il primo reporter occidentale a entrare a Chernobyl dopo l’esplosione nucleare del 1986. Negli ultimisi dedicò a tempo pieno all’attività di blogger e scrittore. Fu uno dei fondatori di Articolo 21, l’associazione (poi diventato quotidiano online) sulla libertà di stampa e sul pluralismo. L'articolo Èil74proviene da Italia ...

