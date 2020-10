Dybala-Messi: notte magica. Juve-Barça, ecco la sfida da 10 e lode (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La prima notte da dieci, e lode, Paulo Dybala l'ha vissuta quando non era ancora un dieci e sotto gli occhi stralunati del dieci più famoso del calcio attuale, Leo Messi. È stata la prima volta, e per ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La primada dieci, e, Paulol'ha vissuta quando non era ancora un dieci e sotto gli occhi stralunati del dieci più famoso del calcio attuale, Leo. È stata la prima volta, e per ...

ILOVEPACALCIO : Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Incubo #Lazio. Giallo Covid, 5 fuori. Anche #Immobile e #LuisAlberto a casa. E'… - Il_Mago_KK : Stasera passeggiamo sui resti del Barça, Dybala fa doppietta di destro e Messi si ritira a dal calcio a fine partita, segnate pure - TUTTOJUVE_COM : Corsera - Niente CR7, è Dybala l’anti Messi - LaStampa : Bianconeri in attacco con Morata e Dybala, Chiesa sulla sinistra. Attesa per Pjanic, il grande ex. - salvatore3269 : RT @GoalItalia: #JuveBarcellona sarà la 'noche del diez': Dybala sfida di nuovo Messi ???? Nel 2017 una doppietta da sogno per la Joya ?? [@ro… -