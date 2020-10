Dura una sola giornata la presenza del Crotone nella competizione nazionale della Coppa Italia. Gli undici metri puniscono la squadra di mister Stroppa. Errori di Crociata e Cigarini che si fanno parare il tiro. Sala l’unico biancoazzurro ad aver sbagliato il penalty (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Terzo turno Coppa Italia Crotone vs Spal, necessari i calci di rigore per designare il vincitore. Spal supera il turno ed affronterà il Monza. Crotone 1 (4) Spal 1 (5) Marcatori nei tempi supplementari: Cigarini 17°, Sach 23°. Crotone (3-5-2): Festa, Cuomo, Marrone, Golemic, Rispoli (Molina), Eduardo, Vulic (Crociata), Petriccione (Cigarini), Reca (Pereira), Silicardi, Simy (Messias). All. Stroppa Spal (3-4-2-1): Thiam, Okoli, Ranieri, Sa. Esposito, Murgia (Viviani – Zanchetta), Sernicola, Tunjov (Sala), Spaltro, Missiroli, Brignola (Esposito), Moro (Sack). All. Marino Arbitro:Matteo Marchetti di Ostia Lido Assistenti: Cipressa – ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Terzo turnovs Spal, necessari i calci di rigore per designare il vincitore. Spal supera il turno ed affronterà il Monza.1 (4) Spal 1 (5) Marcatori nei tempi supplementari:17°, Sach 23°.(3-5-2): Festa, Cuomo, Marrone, Golemic, Rispoli (Molina), Eduardo, Vulic (), Petriccione (), Reca (Pereira), Silicardi, Simy (Messias). All.Spal (3-4-2-1): Thiam, Okoli, Ranieri, Sa. Esposito, Murgia (Viviani – Zanchetta), Sernicola, Tunjov (), Spaltro, Missiroli, Brignola (Esposito), Moro (Sack). All. Marino Arbitro:Matteo Marchetti di Ostia Lido Assistenti: Cipressa – ...

chetempochefa : “Il covid può avere una forza devastante, ve lo posso garantire visto che lo sto vivendo in prima persona. Qui al G… - Capezzone : Se per qualunque ragione avete avuto una giornata dura, fusa-fusa-fusa ?????? da parte di Giuditta - La7tv : #lariachetira Matteo #Bassetti (infettivologo): 'Stiamo commettendo gli stessi errori commessi a marzo e aprile. Og… - Verdoux11 : RT @AlessandroCere7: ?? #macron20h ' Volevamo convivere col virus, siamo travolti da una seconda ondata che sarà senza dubbio più dura e più… - UCommentator2 : @Nerazzurro1693 L'economia non ha avuto tempo di riprendersi a dovere e questa è stata una dura mazzata, vedremo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Dura una Serie A, un record che dura dal 1933. La firma è di Silvio Piola Calcio News 24 Ristoranti e bar, la prova più dura: «Crollo verticale, neppure a marzo giorni così»

Mente lucida nonostante un grosso groppo alla gola. «Perché ora più che mai la partita è diventata un gioco di nervi dove è fondamentale tenere dritta ...

Polonia, lo sciopero delle donne contro il divieto di aborto. "Rovesceremo questo governo"

L'atmosfera è ormai quella di una rivoluzione non violenta ... La minaccia di repressione più dura, anche con reparti della Difesa, non fa paura. Il durissimo discorso in cui ieri sera in tv il ...

Mente lucida nonostante un grosso groppo alla gola. «Perché ora più che mai la partita è diventata un gioco di nervi dove è fondamentale tenere dritta ...L'atmosfera è ormai quella di una rivoluzione non violenta ... La minaccia di repressione più dura, anche con reparti della Difesa, non fa paura. Il durissimo discorso in cui ieri sera in tv il ...