Dura lettera di De Luca a Conte: “Situazione sconcertante, il Governo balbetta” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiStato della situazione sanitaria e sussidi alle categorie in difficoltà, sono questi i principali temi della lettera che il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha indirizzato in serata al presidente del consiglio Giuseppe Conte. Di Seguito il testo: “Signor Presidente, le segnalo con preoccupazione e sconcerto il fatto che a 15 giorni da incontri da me avuti con esponenti di Governo, le principali richieste avanzate dalla Regione Campania per affrontare l’epidemia Covid rimangono tutt’oggi senza risposta. Le ricordo che avevamo chiesto l’invio immediato da parte della Protezione Civile di 600 medici (con particolare attenzione agli anestesisti) e 800 infermieri. Ad oggi sono arrivati solo 22 medici e 81 infermieri. E’ ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiStato della situazione sanitaria e sussidi alle categorie in difficoltà, sono questi i principali temi dellache il governatore della Campania, Vincenzo De, ha indirizzato in serata al presidente del consiglio Giuseppe. Di Seguito il testo: “Signor Presidente, le segnalo con preoccupazione e sconcerto il fatto che a 15 giorni da incontri da me avuti con esponenti di, le principali richieste avanzate dalla Regione Campania per affrontare l’epidemia Covid rimangono tutt’oggi senza risposta. Le ricordo che avevamo chiesto l’invio immediato da parte della Protezione Civile di 600 medici (con particolare attenzione agli anestesisti) e 800 infermieri. Ad oggi sono arrivati solo 22 medici e 81 infermieri. E’ ...

infoitinterno : La dura lettera della ASL di Latina: In estate 'tana libera tutti' e regole violate. Questa è una guerra, pretendia… - sergioven60 : RT @Libreriamo: “Mi sta privando della mia età più bella” E' questo la dura accusa di Camilla, una studentessa 17enne al quarto anno del li… - stefaniapu : RT @_Sblendorio: «Non è una gara, non è una lotta, non è un risiko la vita: non devi vincere, non devi essere più dura più scaltra più fero… - BisonSabrina : RT @Libreriamo: “Mi sta privando della mia età più bella” E' questo la dura accusa di Camilla, una studentessa 17enne al quarto anno del li… - R9Mancini : RT @franciungaro: #5G, maxi alleanza di #15Paesi #UE per contrastare #disinformazione e #fakenews In una lettera alla Commissaria @vestager… -

Ultime Notizie dalla rete : Dura lettera La dura lettera della ASL di Latina: In estate "tana libera tutti" e regole violate. Questa è una guerra, pretendiamo rispetto Latina24ore.it "Addio amore mio, ma è solo un arrivederci", quella bellissima lettera che Pino Scaccia scrisse alla moglie

Si è spento a Roma il grande inviato del Tg1 per complicazioni legate al Covid. Lo ricordiamo con le toccanti parole che due anni fa rivolse a Rosaria, la sua compagna di una vita: "Ho girato il mondo ...

Lettera Avis ai 18enni «Abbiamo bisogno del vostro contributo»

bagnolo La sezione comunale Avis nelle scorse settimane ha inviato una lettera a tutti i neo 18enni che nel corso nel 2020 hanno raggiunto la maggiore età. Alla stesura ha aderito anche l’amministrazi ...

Si è spento a Roma il grande inviato del Tg1 per complicazioni legate al Covid. Lo ricordiamo con le toccanti parole che due anni fa rivolse a Rosaria, la sua compagna di una vita: "Ho girato il mondo ...bagnolo La sezione comunale Avis nelle scorse settimane ha inviato una lettera a tutti i neo 18enni che nel corso nel 2020 hanno raggiunto la maggiore età. Alla stesura ha aderito anche l’amministrazi ...